Zehn Tage nach Leon landet auch Heidi wieder in Weil der Stadt. Die beiden treffen sich dort das vierte Jahr in Folge – und haben schon mehr Nachwuchs gezeugt als andere Störche.

Annette Frühauf 20.02.2026 - 11:04 Uhr

Das Warten hat ein Ende: Am Rosenmontag kehrte die Störchin Heidi nach Weil der Stadt zurück – zum vierten Mal und so früh wie noch nie. Im Gegensatz zu Leon, dem sein Gefieder immer etwas ungeordnet um den Hals liegt, strahlt ihr Federkleid blendend weiß. Dass sich die beiden gut verstehen, kann man mit etwas Glück beobachten. Denn meist stecken sie schon morgens ihre Köpfe zusammen. Voraussichtlich kommt es auch schon bald zu ersten Paarungsversuchen.