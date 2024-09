In Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) konnte im August ein Verdächtiger nach seiner Festnahme fliehen. Von ihm fehlt weiter jede Spur. Nun erklärt die Polizei, wie sich der spektakuläre Coup aus ihrer Sicht zugetragen hat.

Christian Kempf 19.09.2024 - 12:04 Uhr

Mehr als vier Wochen sind seit der Flucht eines möglichen Straftäters in Marbach vergangen. Die wenigsten in der Schillerstadt und drum herum dürften den Fall jedoch vergessen haben. Dazu waren die Begleitumstände zu spektakulär. Bei dem Verdächtigen hatten bereits die Handschellen geklickt, dennoch konnte er entwischen. „Er riss sich aus dem Griff eines Polizeibeamten los und flüchtete in Richtung der Marbacher Innenstadt“, hieß es damals im Bericht des Präsidiums in Ludwigsburg.