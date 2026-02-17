Ein Mann hat sich in Immenstaad über Stunden in seinem Haus verschanzt, mit einer Machete gedroht und mit einer Gasflasche hantiert. Die Hintergründe sind unklar.
17.02.2026 - 09:33 Uhr
Ein 44-Jähriger soll einer Angehörigen gedroht und Polizisten mit einer Machete bedroht haben. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann nach mehreren Stunden in Immenstaad (Bodenseekreis) in Gewahrsam. Gegen ihn werde unter anderem wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt, teilte die Polizei mit.