SEK-Einsatz in Horb am Neckar Zwangsräumung von „Reichsbürger“-Wohnung – Bewohner nicht zu Hause

In Horb am Neckar ist die Polizei stundenlang mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ziel der Einsatzkräfte: Ein Haus im Stadtteil Ihlingen, in dem ein Mitglied der sogenannten Reichsbürger-Szene lebt.