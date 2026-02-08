Wer Lust auf Sekt hat, aber keinen Alkohol will, findet immer mehr Alternativen. Leider sind die wenigsten davon gut. Ein Riesling aus Cleebronn schafft Abhilfe.

Wer in diesen Tagen die Homepage der Weingärtner Cleebronn-Güglingen besucht, trifft auf zwei gut gelaunte junge Frauen und eine Botschaft, die so trendy-englisch ist, dass sie auch der gemeine Schwabe verstehen kann: „Heroes go Zero“. Ein bisschen weiter unten auf der Seite heißt es dann, die neue Kollektion The Zhero (Achtung Wortspiel: Hier sind die englischen Begriffe für Held und Null in einer neuen Schöpfung vereint) zeige, „wie gut Wein auch ohne Alkohol sein kann“. Egal, ob morgens („als Frische-Kick, um in den Tag zu starten“) oder abends („zum Dinner und als Sundowner mit Freunden“) – mit den Errungenschaften der neuen Serie könnten die Menschen alles feiern, „was uns im Leben begleitet“.

 

WG Cleebronn-Güglingen zur besten Genossenschaft gekürt

Warum sogar die Marketingstrategen eines Topbetriebs (die Cleebronner wurden von der Fachzeitschrift „Vinum“ zur „besten Genossenschaft Deutschlands“ gekürt) so viel Werbebutter aufs Brot schmieren müssen, erschließt sich mir zwar nicht. Dass aber die kriselnde Weinbranche eine Chance darin sieht, wenn am Ende der Party, beim Blasen ins Röhrchen, die Null steht, ist mehr als nachvollziehbar. Tatsächlich steigt der Konsum von alkoholfreien Weinen und Sekten – zwar auf niedrigem Niveau, aber immerhin: In einer Sparte kein Minus zu verzeichnen, ist ein hoher Wert in diesen Tagen. Schade nur, dass die entalkoholisierten Produkte oft noch so schmecken wie sie aussehen: bunt, bäbbig, gewollt jung und dabei fast so peinlich wie ein Greis, der sich an Jugendsprache versucht. Auch die Cleebronner haben sich in vier von fünf Fällen von dieser Krankheit anstecken lassen. Der fünfte im Bunde aber passt: Es ist ein sprudelnder Riesling, der in Flasche und Ausstattung wie ein erwachsener Sekt daher kommt. Er hat eine schöne Frucht (vor allem Birne und Zitrus), eine lebendige Perlage und ist trotz des hohen Zuckergehalts von 38 Gramm pro Liter nicht klebrig. Das liegt wiederum an der Säure (6,8 Gramm) und natürlich am Blubb, der es alkoholfreien Getränken grundsätzlich leichter macht, beim Publikum zu punkten. So ist der Zhero Riesling Sparkling vor allem tagsüber eine echte Alternative zum Anstoßen.