Die Zahl der Selbstbedienungskassen wächst rasant. Viele Kunden nutzen sie, andere bleiben skeptisch. Werden klassische Kassen eines Tages verschwinden?
05.11.2025 - 04:05 Uhr
Köln - Erst die Milch, dann den Kaffee und die Tiefkühlpizza: scannen, zahlen, einpacken und gehen. Ob im Supermarkt oder in der Drogerie - für viele Kunden ist das längst Alltag. Von den rund 710.000 Kassen im deutschen Einzelhandel ist inzwischen jede 18. eine Selbstbedienungskasse. Und ihre Zahl wächst weiter – trotz einiger Nachteile. Warum? Die wichtigsten Fragen und Antworten: