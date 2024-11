Das Landesprojekt eines autonom fahrenden Busses ist weit vorangekommen. Jetzt muss auch ein Geschäft daraus werden, fordert der Minister Hermann.

Rüdiger Bäßler 24.11.2024 - 11:49 Uhr

Es läuft für den ersten autonom fahrenden Bus Deutschlands, wenn auch noch nicht perfekt. Da wären zum Beispiel Schneeberge am Straßenrand, aufgeworfen über Nacht. Der Bus-Prototyp, ausgerüstet von der ZF AG mit Radar-, Lidar- und Kameratechnik, bremst in der Friedrichshafener Innenstadt immer wieder ab. Ein Ingenieur an Bord muss eingreifen. In Zukunft soll solche Hilfe von einem zentralen Leitstand aus geleistet werden, angesiedelt zum Beispiel in der Zentrale von Stadtwerken.