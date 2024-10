Für 750 000 Euro hat der TV Oeffingen auf dem Sportgelände am Tennwengert in Eigenregie einen Kunstrasenplatz unter einem schützenden Dach gebaut. Das Großprojekt wird auch an Freizeitsportler vermietet – und stellt einen Befreiungsschlag bei der Suche nach Trainingszeit dar.

Sascha Schmierer 24.10.2024 - 15:31 Uhr

Dass die Nachwuchskicker in Oeffingen auch auf engstem Raum einen Doppelpass spielen können müssen, liegt nicht nur an einem besonders ausgeprägten Talent. Mit ein Grund für auch bei Körperkontakt gute Ballführung und die Fähigkeit zum Dribbling auf dem berühmten Bierdeckel ist auch die fast sprichwörtliche Platznot bei den Übungseinheiten. Weil in der Fußballabteilung des Turnvereins teilweise gleich drei Jugendteams gleichzeitig trainieren müssen, sind die Mädchen und Jungs an unübersichtliche Spielsituationen gewöhnt. Irgendein Bein ist immer im Weg – in der Praxis wird oft mehr gestochert als nach überlegten Spielzügen aufs Tor gezielt.