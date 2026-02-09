Im dritten Teil unserer Serie verrät unsere Autorin, warum die Arbeit als Freiberuflerin nicht endet, wenn der Laptop zugeht – und was ihr hilft, trotzdem loszulassen.
09.02.2026 - 10:18 Uhr
Es ist 23:53 Uhr, ich war mit Freunden aus, hatte einen tollen Abend, bin gerade eben nach Hause gekommen und könnte jetzt einfach ins Bett fallen. Nur noch kurz Zähne putzen, abschminken, fertig. Doch da ist etwas, das mich schon den ganzen Abend beschäftigt. In der hintersten Ecke meiner Gedanken sitzt dieses kleine Ding und pikst mich unablässig: „Du hast den Artikel heute nicht geschafft“, sagt es. „Du wolltest ihn doch heute endlich abgeben. Wenn du es jetzt noch machst, hältst du die Deadline ein. Morgen ist es zu spät“, schreit es.