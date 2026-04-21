Unsere Autorin hat das Arbeitnehmertum hinter sich gelassen. In ihrer Serie erzählt sie davon. Das sind ihre Tipps für alle, die ebenfalls mit dem Gedanken spielen.
21.04.2026 - 11:19 Uhr
Mich selbstständig zu machen war lange nur ein Wunschtraum. Etwas, das man eben so sagt, wenn jemand fragt, wo man eigentlich im Leben hinwill. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich lange Zeit nicht gedacht, dass ich den Schritt in so viel Eigenverantwortung wirklich gehen werde. Immerhin haben ein fester Arbeitsvertrag, Urlaubstage und Co. auch ihren Reiz.