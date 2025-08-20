Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus hält der ukrainische Präsident eine Pressekonferenz am improvisierten "Katztentisch" im Freien ab. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Vorgang?
20.08.2025 - 13:33 Uhr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi war zum zweiten Mal zu Gast in Washington - wieder ohne Krawatte. Anders als das erste Aufeinandertreffen mit US-Präsident Donald Trump, bei dem Selenskyi am Ende aus dem Weißen Haus geworfen wurde, lief es dieses Mal aber besser. Vermutlich auch, weil eine Delegation europäischer Spitzenpolitiker beim Ukraine-Gipfel dabei war.