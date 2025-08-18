Donald Trump wünschte sich von seinem ukrainischen Gast formelle Kleidung, doch dieser will einfach keine Krawatte. Ein schlechtes Zeichen für den Frieden?
19.08.2025 - 10:49 Uhr
Rund um das Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump im Oval Office sorgte erneut die Kleiderfrage für Gesprächsstoff. Laut Medienberichten hatten sich US-Unterhändler im Vorfeld bei Selenskyjs Team nach seinem geplanten Outfit erkundigt - offenbar aus Sorge vor einem erneuten diplomatischen Eklat.