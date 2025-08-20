Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus wird der ukrainische Präsident zur Pressekonferenz an den "Katztentisch" verbannt. Ein diplomatisches Zeichen für den Druck von Trump?
19.08.2025 - 17:04 Uhr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi war zum zweiten Mal zu Gast in Washington. Anders als das erste Aufeinandertreffen mit US-Präsident Donald Trump, bei dem Selenskyi am Ende aus dem Weißen Haus geworfen wurde, lief es dieses Mal besser. Vermutlich auch, weil eine Delegation europäischer Spitzenpolitiker beim Ukraine-Gipfel dabei war.