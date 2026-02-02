Europa will unabhängiger von Rohstofflieferanten wie China werden. Die Luxemburger Prüfer attestieren der EU auf diesem Weg aber Ambitionslosigkeit und unklare Ziele.
02.02.2026 - 17:01 Uhr
Wenn China will, stehen in Europas Fabriken die Räder still. Peking beherrscht den Weltmarkt für seltene Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder bestimmte Erze, die etwa für den Bau von Computerchips wichtig sind. Die finden sich inzwischen in fast allen elektronischen Geräten, von der Kaffeemaschine über Smartphones bis hin zu Windkraftanlagen und Autos.