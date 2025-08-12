Im Leinfeldener Garten der Familie Schrägle hat ein Wiedehopf auf seinem Weg in den Süden eine Rast eingelegt. Seit 30 Jahren wurde solch ein Vogel hier nicht mehr gesehen.
12.08.2025 - 16:06 Uhr
Manchmal muss man gar nicht weit fahren, um etwas Besonderes zu erleben: Vor einigen Wochen war das Ehepaar Schrägle aus Leinfelden rund um den Kaiserstuhl unterwegs. Unter anderem, um Wiedehopfe in der freien Natur beobachten zu können. Doch in dieser Hinsicht war die Reise umsonst: Kein Wiedehopf ließ sich blicken.