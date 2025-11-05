Am Strand vor Sylt entdecken Urlauber eine junge Meeresschildkröte. Jetzt wird sie im Aquarium versorgt.
05.11.2025 - 14:31 Uhr
Auf Sylt ist eine lebende Meeresschildkröte am Strand von Kampen entdeckt worden. Aller Voraussicht nach handelt es sich um eine Unechte Karettschildkröte, wie der Leiter des Sylt Aquariums, Stefan Köster, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie war nach Angaben Kösters am Sonntag von Urlaubern gefunden und vom Seehundjäger ins Aquarium gebracht worden. „Dem Tier geht es soweit gut“, sagte Köster.