In der Stuttgarter Wilhelma ist ein Schneeleopard zur Welt gekommen. Der zoologisch-botanische Garten veröffentlicht nun erste Bilder des kleinen Nachwuchses.

red/epd 20.06.2025 - 10:22 Uhr

In der Stuttgarter Wilhelma ist ein Schneeleopard zur Welt gekommen. Das männliche Jungtier wurde bereits am 20. April geboren und erkundet nun an der Seite seiner Mutter Kailash erstmals die Außenanlage, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Die Geburt sei ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der bedrohten Tierart.