Esslinger beobachten am späten Montagabend gruselig anmutende Wolkenlöcher mit geisterhaften Wolkenschleiern am Himmel. Der Deutsche Wetterdienst Stuttgart erklärt, was dahinter steckt.

Nina Scheffel 14.01.2025 - 11:11 Uhr

Zwei Löcher in der abendlichen Wolkendecke, im Inneren geisterhaft anmutende Wolkenschleier – diese Beobachtung haben Leser am späten Montagabend in Esslingen gemacht.