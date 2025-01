In der Storchenstadt im Kreis Ludwigsburg sind zuletzt auffällig viele Verkehrszeichen gestohlen worden. In sozialen Medien halten junge Leute Schilder als Trophäen in die Kamera. Im Rathaus ist man ratlos – und muss die Konsequenzen ausbaden.

Christian Kempf 24.01.2025 - 13:00 Uhr

Verkehrsschilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 20, 30 oder 50 Sachen sollen sich als extravagante Mitbringsel zu runden Geburtstagen ziemlicher Beliebtheit erfreuen. Immer wieder tauchen zudem in den sozialen Medien Schnappschüsse von vornehmlich jungen Menschen auf, die als Trophäe eine Tafel in die Kamera halten, die an einer Straße abmontiert wurde. Welche Motivation diejenigen antreibt, die seit Monaten ihr Unwesen in Großbottwar treiben und dort Verkehrsschilder mitgehen lassen, steht in den Sternen. „Wir wissen nicht, wer die Schilder entwendet“, sagt die Ordnungsamtsleiterin Julia Wolf. Tatsache ist aber: es nimmt überhand.