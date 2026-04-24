Seminar mit Verschwörungsideen: Kein Forum für rechte Esoterik – Meckatzer Bräustüble sagt Veranstaltung ab

Wer sich mit Frank Müllers Youtube-Kanal „Zukunftskompass“ auf den neuesten Stand bringen möchte, braucht Geduld. Eine Dreiviertelstunde dauert die wöchentliche „Nachrichtensendung“ des rechten Esoterikers aus dem pfälzischen Ludwigshafen. Dafür ist man hinterher bestens im Bilde: Europa bereite einen Angriff auf Russland vor – nicht umgekehrt. Der baldige Zusammenbruch der Wirtschaft sei vom „tiefen Staat“ lange geplant – warum auch immer. Und die Niederlage von „Europas erfolgreichstem Wahlkämpfer“ Viktor Orban bei der ungarischen Parlamentswahl gehe natürlich auf europäische Manipulation zurück. Wobei: da ist Müller unschlüssig. Es gebe auch Gerüchte, wonach es sich um ein erfolgreiches Manöver der nationalen Kräfte handele: Jetzt könne Orban nämlich Ursula von der Leyen als Kommissionpräsidentin ablösen.