Sender funkt mysteriöse Botschaften aus Wald bei Stuttgart – CIA-Operation gegen Iran?

Geheimoperation zum Iran-Krieg? Sender funkt persische Botschaften aus Wald bei Stuttgart
Mysteriöse Botschaften in Farsi werden aus Baden-Württemberg gesendet. Ein Netzwerk von Funk-Enthusiasten hat den Ort ausgemacht. Wie sieht es dort aus?
Mysteriöse Botschaften in Farsi werden aus Baden-Württemberg gesendet. Ein Netzwerk von Funk-Enthusiasten hat den Ort ausgemacht. Wie sieht es dort aus?
Es klingt ein wenig wie im Kalten Krieg: Auf einem Kurzwellensender werden seit einigen Tagen mysteriöse Botschaften verbreitet. Eine männliche Stimme referiert zweimal am Tag für je zwei Stunden 20-minütige Zahlenkolonnen auf Farsi beziehungsweise Persisch, der im Iran gebräuchlichen Landessprache. Der dazugehörige Sender soll mitten in Baden-Württemberg stehen. Amateurfunker des Netzwerks Priyom wollen ihn im Glemswald südwestlich von Stuttgart lokalisiert haben.