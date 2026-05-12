Ein 79-jähriger Demenzkranker verschwindet aus einem Stuttgarter Pflegeheim. Nach erfolgloser Fahndung bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe und veröffentlicht Fotos des Mannes.

Ein 79 Jahre alter, demenzkranker Mann, ist aus einem Pflegeheim in der Zamenhofstraße in Stuttgart-West verschwunden. Nach einer erfolglosen Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, sucht die Polizei nun mit zwei Fotos nach dem Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Bilder des Mannes befinden sich in unserer Fotostrecke.

 

Wie die Polizei berichtet, verließ der Senior das Pflegeheim zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt. Am Montag wurde gegen 14.30 Uhr festgestellt, dass der 79-Jährige sich nicht mehr in dem Heim befand. Laut Polizei sei es möglich, dass sich der Mann im Bereich von öffentlichen Bahnhöfen aufhält und nicht mehr alleine nach Hause finden kann.

Der Vermisste ist circa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und etwas längere und zurückgekämmte graue Haare. Er trägt ein kariertes Sakko und eine schwarze Daunenjacke, sowie eine dunkle Hose und graue Sportschuhe. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.