Ein 79-jähriger Demenzkranker verschwindet aus einem Stuttgarter Pflegeheim. Am Dienstag kann der Mann nach einem Hinweis wohlbehalten aufgefunden werden.
13.05.2026 - 08:57 Uhr
Ein 79 Jahre alter, demenzkranker Mann, der aus einem Pflegeheim in der Zamenhofstraße in Stuttgart-West verschwunden war, konnte am Dienstagnachmittag wohlbehalten in Stuttgart-Giebel aufgefunden werden. Nach einer erfolglosen Fahndung in der Nacht zum Dienstag, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, suchte die Polizei auch mit Fotos nach dem Vermissten.