Ein 79-jähriger Demenzkranker verschwindet aus einem Stuttgarter Pflegeheim. Am Dienstag kann der Mann nach einem Hinweis wohlbehalten aufgefunden werden.

Ein 79 Jahre alter, demenzkranker Mann, der aus einem Pflegeheim in der Zamenhofstraße in Stuttgart-West verschwunden war, konnte am Dienstagnachmittag wohlbehalten in Stuttgart-Giebel aufgefunden werden. Nach einer erfolglosen Fahndung in der Nacht zum Dienstag, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, suchte die Polizei auch mit Fotos nach dem Vermissten.

Wie die Polizei bereits berichtete, hatte der Senior das Pflegeheim zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt verlassen. Am Montag wurde gegen 14.30 Uhr festgestellt, dass der 79-Jährige sich nicht mehr in dem Heim befand.

Am Dienstagnachmittag kam dann die Entwarnung: Nach Hinweisen konnte eine Polizeistreife den Vermissten gegen 13 Uhr im Bereich der Giebelstraße wohlbehalten auffinden und ihn zurück in das Pflegeheim bringen.