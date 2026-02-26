Ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A 81 bei Nufringen hat am Mittwochnachmittag für eine Vollsperrung gesorgt.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Am Mittwoch kam es gegen 13.45 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Hildrizhausen (Kreis Böblingen) zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, der eine Vollsperrung bis gegen 15.30 Uhr nach sich zog. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei, hatte ein 89 Jahre alter Mercedes A-Klasse-Fahrer ein Stauende übersehen und war deshalb auf die Mercedes B-Klasse einer 54-Jährigen aufgefahren. Die Mercedes-Fahrerin hatte das Stauende vermutlich ebenfalls zu spät erkannt.

 

Die B-Klasse kollidierte daraufhin mit dem VW Tiguan eines 33-Jährigen und schob diesen auf den Skoda Octavia eines 28 Jahre alten Skoda Octavia-Fahrer. In der Folge war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart blockiert. Der 89-Jährige sowie die 54 Jahre alte Frau und der 33 Jahre alte Mann erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Der Senior und die Frau wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Alle drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Aufräum- und Reinigungsarbeiten war der Autobahnabschnitt in Richtung Stuttgart bis 15.30 Uhr vollgesperrt.