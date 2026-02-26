Ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A 81 bei Nufringen hat am Mittwochnachmittag für eine Vollsperrung gesorgt.

Eddie Langner 26.02.2026 - 13:54 Uhr

Am Mittwoch kam es gegen 13.45 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Hildrizhausen (Kreis Böblingen) zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, der eine Vollsperrung bis gegen 15.30 Uhr nach sich zog. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei, hatte ein 89 Jahre alter Mercedes A-Klasse-Fahrer ein Stauende übersehen und war deshalb auf die Mercedes B-Klasse einer 54-Jährigen aufgefahren. Die Mercedes-Fahrerin hatte das Stauende vermutlich ebenfalls zu spät erkannt.