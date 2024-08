Auto kracht in Rathaustreppe

Senior verursacht Unfall in Unterriexingen

Womöglich hat er Gas und Bremse verwechselt: Ein 83-Jähriger prallte mit seinem VW gegen die Rathaustreppe in Unterriexingen.

Sandra Lesacher 12.08.2024 - 16:27 Uhr

Es ist Sonntagvormittag, kurz nach 11 Uhr, als sich im Markgröninger Stadtteil Unterriexingen ein ungewöhnlicher Unfall ereignet hat: Ein 83-jähriger Mann ist mit seinem VW in die Rathaustreppe gekracht. Er wollte in der Glemsstraße rückwärts ausparken und gab dabei plötzlich stark Gas. Eventuell habe er Gas und Bremse verwechselt, teilt die Polizei am Montag mit.