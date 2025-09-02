Zehn Tage lang war Ludwigsburg das Zentrum des Senioren-Hockeys. Spieler aus Europa und Übersee kämpften um Titel – und erlebten die Barockstadt von ihrer besten Seite.
Zehn Tage lang stand Ludwigsburg im Mittelpunkt des europäischen Senioren-Hockeys: Gemeinsam mit dem HC Ludwigsburg und dem TSV Ludwigsburg richtete die Organisation World Masters Hockey die diesjährigen Masters-Europameisterschaften aus – die größte Hockeysportveranstaltung, die die Barockstadt seit vielen Jahren erlebt hat. Unter dem Motto „Europa zu Gast in Ludwigsburg“ wurde die Stadt zu einem Treffpunkt für Hockeyspieler aus ganz Europa – ergänzt durch zahlreiche Gäste aus aller Welt. Denn die europäischen Nationalmannschaften wurden von Spielerinnen und Spielern verstärkt, die extra aus Übersee anreisten. So waren unter anderem Spieler aus Australien, Indien, Pakistan und Kanada vertreten. Sie trugen zum internationalen Flair des Turniers bei.