Acht Monate hat es von der Grundsteinlegung bis zum Richtfest gedauert. Mitte Oktober 2025 hatte die Stiftung Evangelische Altenheimat als Bauherrin alle am Bau des neuen Wohn- und Pflegeprojekts Beteiligten eingeladen, am Lerchenweg mitten in einem Wimsheimer Wohngebiet den Grundstein für zwei Gebäude zu legen. Diese sollen Platz bieten für 30 stationäre Pflegeplätze und 20 barrierefreie Wohnungen.

Mit der Fertigstellung der Rohbauten und dem Errichten des Dachs auf einem der beiden Häuser lassen sich die Ausmaße dieses als „Wohnen und Leben im Alter“ in der Gemeinde vorgesehenen Projekts nun gut erkennen. Die neue Einrichtung verbindet Langzeit- und Kurzzeitpflege sowie betreutes Wohnen an einem Standort und will laut Betreiber einen „pflegenahen, inklusiven und intergenerativen Ansatz“ verfolgen.

„Wir haben uns bei den Dachhöhen an der umgebenden Bebauung orientiert“, sagte der Bürgermeister Mario Weisbrich mit Blick auf Reihenhäuser in direkter Nachbarschaft. Dem Projektstart gingen mehrjährige Planungen voraus, die auch den Gemeinderat einige Male beschäftigt hatten. Zuvor befand sich auf dem Baugelände die Rettungswache des Roten Kreuzes, die 2023 in neue Räum umgezogen ist. Später gab es Probleme mit dem Untergrund auf dem 2600 Quadratmeter großen Areal, so Weisbrich. Aber jetzt sei man optimistisch, dass die Einrichtung in weiteren acht Monaten, etwa im April des kommenden Jahres, eingeweiht werden kann.

„Das neue Wohn- und Pflegeheim macht uns stolz“

„Wir schaffen hier einen wichtigen Baustein für unsere lokale Infrastruktur, das neue Wohn- und Pflegeheim macht uns stolz“, sagt der Bürgermeister der rund 2900 Einwohner zählenden Gemeinde. Das Interesse an der neuen Einrichtung ist offensichtlich groß. „Wir bekommen immer wieder Anfragen nach Pflegeplätzen und Wohnungen“, erzählt er. Diese würden an den Betreiber, die Altenheimat, weitergeleitet.

Der Zimmermeister Thomas Baumstark ist für seinen gereimten Richtspruch auf das Gerüst gestiegen. Foto: Brunhilde Arnold

„Es ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, viel Arbeit liegt aber noch vor uns“, sagte Peter Oberdörfer, Vorstand der Evangelischen Altenheimat mit Sitz in Stuttgart. „Wir schaffen hier einen Ort, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sowie einen guten Platz für unsere künftigen Mitarbeiter.“ 30 Beschäftigte werden es ab der Eröffnung des zehn Millionen Euro teuren Bauprojekts sein. Er dankte den Nachbarn, dass sie die Baustelle bisher mitgetragen haben. „Teilweise war es ziemlich laut“, gab er zu. Oberdörfer kündigte an, dass es nach der Sommerpause Baustellenbesichtigungen geben soll. Auch ein Name müsse noch für die neue Einrichtung gefunden werden. Ideen seien willkommen, sagte er.

Beim Namen tut sich auch bei der Evangelischen Altenheimat selbst etwas. Weil nicht nur Ältere Pflege benötigen, sondern Menschen jeden Alters, wird die Einrichtung, die in ihrer gut 150-jährigen Geschichte ihren Namen schon öfter den Gegebenheiten angepasst hat, von 1. Juli an unter Stiftung Evangelische Pflegeheimat firmieren. Die Stiftung ist Trägerin von 16 Häusern in der Region Stuttgart. Dazu gehört auch das Schwester-Karoline-Heim im Wimsheimer Nachbarort Friolzheim.

Beliebte Tradition wird beim Richtspruch fortgeführt

Matthias Ryzlewicz vom Generalunternehmer Weisenburger Bau brachte zum Richtfest große Sparrennägel mit, wie sie traditionell der Bauherr als letzten Nagel am Dachgebälk einschlägt. Weil mehrere Bauherren-Vertreter vor Ort waren und außerdem der Dachstuhl bereits verkleidet ist, diente ein Balken für diesen symbolischen Akt.

Während die offiziellen Vertreter noch den Hammer schwangen, kletterte Thomas Baumstark das Gerüst hinauf, dorthin, wo ein geschmücktes Bäumchen das Richtfest markiert. Der Zimmermeister vom Badischen Holzbearbeitungszentrum in Malsch hatte passend seine traditionelle Zimmermannskluft angelegt: schwarze Hose und Weste aus Cord, weißes Hemd, rotgemustertes Halstuch und einen Hut mit breiter Krempe. Eine Flasche Wein nahm er ebenfalls mit in die luftige Höhe, um ein Glas auf das neue Haus zu trinken und anschließend das Glas in Scherben zu werfen, was Glück bringen soll.

Den gereimten Richtspruch hat der erfahrene Zimmermann passend zum Bestimmungszweck der Gebäude formuliert. Darin hieß es unter anderem: „Pflicht ist dies gewissermaßen, dass ein Volk, das menschlich ist, trotz des schnellen Vorwärtsrasens seine Ältesten auch nicht vergisst.“