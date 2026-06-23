Senioren in Wimsheim Richtfest: Halbzeit beim Bau für Pflege und Wohnen
Im Frühjahr 2027 soll die Einrichtung mit Pflegeplätzen und betreutem Wohnen ihren Betrieb aufnehmen. Für das 10 Millionen Euro teure Projekt gibt es bereits viele Anfragen.
Im Frühjahr 2027 soll die Einrichtung mit Pflegeplätzen und betreutem Wohnen ihren Betrieb aufnehmen. Für das 10 Millionen Euro teure Projekt gibt es bereits viele Anfragen.
Acht Monate hat es von der Grundsteinlegung bis zum Richtfest gedauert. Mitte Oktober 2025 hatte die Stiftung Evangelische Altenheimat als Bauherrin alle am Bau des neuen Wohn- und Pflegeprojekts Beteiligten eingeladen, am Lerchenweg mitten in einem Wimsheimer Wohngebiet den Grundstein für zwei Gebäude zu legen. Diese sollen Platz bieten für 30 stationäre Pflegeplätze und 20 barrierefreie Wohnungen.