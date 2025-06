In das einstige Leonberger Seniorenheim sollen keine Geflüchteten ziehen. Nun offenbart der Besitzer einige Details zur Zukunft der Immobilie.

Marius Venturini 05.06.2025 - 07:01 Uhr

Auch wenn sich das Unternehmen noch nicht wirklich in die Karten schauen lassen möchte: Die neuesten Informationen, die der Immobilienentwickler Carestone zum Leonberger Haus am Parksee offenbart, lassen zumindest erahnen, wohin die Reise gehen soll. Die Gruppe mit Sitz in Hannover will aus dem Gebäude zwischen Stadtpark und Leo-Center erneut ein Senioren- und Pflegeheim machen. Die Pläne des Landkreises Böblingen, das Haus 24 Monate lang als Unterkunft für Geflüchtete zu mieten, sind bereits seit Mitte März vom Tisch.