Kreativität ist Trumpf beim 37. Schreibwettbewerb, zu dem der Kreisseniorenrat Böblingen interessierte Autorinnen und Autoren aufruft. Die Geschichten zum diesjährigen Thema „Zukunftsvisionen“ müssen als Word-Dokument rechtzeitig per E-Mail an kreisseniorenrat@lrabb.de eingereicht werden. Der Einsendeschluss ist Freitag, 25. September. Eine sechsköpfige Jury bewertet alle Beiträge und ermittelt die Gewinnerinnen und Gewinner der von Sponsoren gestifteten Preise. Alle Beiträge werden wieder zu einem bunten Leseheft gestaltet, das alle Autorinnen und Autoren kostenlos zur Erinnerung erhalten können. Die persönliche Übergabe der Preise und Lesehefte im Landratsamt Böblingen ist auf den 20. November terminiert.