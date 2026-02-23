„Zukunftsvisionen“ ist der Schreibwettbewerb des Kreisseniorenrats Böblingen überschrieben. Alle eingereichten Beiträge erscheinen in einem bunten Leseheft.

Kreativität ist Trumpf beim 37. Schreibwettbewerb, zu dem der Kreisseniorenrat Böblingen interessierte Autorinnen und Autoren aufruft. Die Geschichten zum diesjährigen Thema „Zukunftsvisionen“ müssen als Word-Dokument rechtzeitig per E-Mail an kreisseniorenrat@lrabb.de eingereicht werden. Der Einsendeschluss ist Freitag, 25. September. Eine sechsköpfige Jury bewertet alle Beiträge und ermittelt die Gewinnerinnen und Gewinner der von Sponsoren gestifteten Preise. Alle Beiträge werden wieder zu einem bunten Leseheft gestaltet, das alle Autorinnen und Autoren kostenlos zur Erinnerung erhalten können. Die persönliche Übergabe der Preise und Lesehefte im Landratsamt Böblingen ist auf den 20. November terminiert.

 

Die Beiträge dürfen maximal zwei Din-A4-Seiten lang sein, in gängiger Schriftgröße (12 Pt). Handschriftliche Beiträge und PDF-Dokumente sind zu vermeiden. Eingesendete Beiträge, Bilder und Fotos werden nicht zurückgegeben. Nicht prämierte und überlange Beiträge können für das Leseheft gekürzt werden. Fotos oder Illustrationen müssen als separate Dateien gesendet werden. Nur Teilnehmer mit Bezug zum Landkreis Böblingen können Preise gewinnen. Zu den Spielregeln gehört auch, dass im Beitrag Name, Alter, Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse angeben werden müssen.