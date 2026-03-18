Weil eine Autofahrerin vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselte, kam es am Dienstag zu einem Unfall in Korntal. Ein Lastwagenfahrer hatte dabei viel Glück.

Franziska Kleiner 18.03.2026 - 13:43 Uhr

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal, wie die Polizei meldet, ist am Dienstag ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zuffenhausener Straße in Korntal passiert. Eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin hatte auf den Parkplatz eines Supermarkts plötzlich beschleunigt. Sie legte dabei rund 30 Meter zurück und prallte gegen einen Lastwagen, der an einer Ladesäule auf dem Parkplatz stand.