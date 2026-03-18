Weil eine Autofahrerin vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselte, kam es am Dienstag zu einem Unfall in Korntal. Ein Lastwagenfahrer hatte dabei viel Glück.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal, wie die Polizei meldet, ist am Dienstag ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zuffenhausener Straße in Korntal passiert. Eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin hatte auf den Parkplatz eines Supermarkts plötzlich beschleunigt. Sie legte dabei rund 30 Meter zurück und prallte gegen einen Lastwagen, der an einer Ladesäule auf dem Parkplatz stand.

 

Lastwagenfahrer außerhalb des Fahrzeugs rettet sich

Der Lastwagen wurde durch den Aufprall auf einen Poller geschoben, der dabei ebenfalls beschädigt wurde. Der 32-jährige Lkw-Fahrer war außerhalb des Lastwagens in der Nähe und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der 82-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen die Seniorin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.