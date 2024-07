In der Römerstraße in Leonberg entpuppt sich ein vermeintlich gehörloser Mann als Dieb. Er bestiehlt eine 85-jährige Frau. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen.

Marius Venturini 17.07.2024 - 10:13 Uhr

Eine 85 Jahre alte Frau ist am Montag gegen 11.30 Uhr in Leonberg-Eltingen Opfer eines dreisten Diebes geworden. Ein noch unbekannter Täter machte die Seniorin in der Römerstraße auf Höhe eines Matratzengeschäfts auf sich aufmerksam und gab sich als gehörlos aus. Mit einer Liste in der Hand bat er um eine Spende. Als die 85-Jährige in ihre Geldbörse griff und dem Unbekannten fünf Euro in Münzen übergab, griff dieser unbemerkt in das Scheinfach und stahl zwei 20-Euro-Scheine. Die Geschädigte ging weiter, um ihre Einkäufe zu erledigen und bemerkte erst dann den Diebstahl.