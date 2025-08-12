Beim Kinder-Ferienprogramm in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) findet eine Gruppe junger Magnetangler eine Kassenschublade – und bringt den Inhalt nach Jahrzehnten zum Besitzer zurück.
12.08.2025 - 21:00 Uhr
Wann genau bei ihm eingebrochen wurde, kann Ilias Karavelidis heute gar nicht mehr sagen. 30 Jahre ist das mindestens her. Der Wirt der Ratsstube in Beilstein hat dementsprechend auch nicht damit gerechnet, jemals wieder etwas vom Diebesgut zu Gesicht zu bekommen. Bis in der vergangenen Woche plötzlich Markus Kronenwett in der Ratsstube stand. Und ihm unter anderem eine goldene Uhr überreichte.