An der Wehr- und Kanalbrücke in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) wird ein Überwachungssystem installiert, das eine mögliche Rissbildung automatisch feststellt und meldet.

Ein neues Monitoringsystem wird vom kommenden Montag bis Freitag, 24. bis 28. November, an der Wehr- und Kanalbrücke in Besigheim installiert. Laut Mitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart soll dieses dabei helfen, dank akustischer Sensorik Spannstahlbrüche an dem Bauwerk in Echtzeit feststellen zu können.

Während die Sensoren angebracht werden, steht im genannten Zeitraum nur ein Fahrstreifen der Brücke samt Gehweg zur Verfügung. Am Dienstag und Donnerstag, 25. und 27. November, kommt zur Verkehrsregelung eine Ampel zum Einsatz, so dass mit verstärktem Rückstau zu rechnen ist. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen gering zu halten, finden die Arbeiten laut Mitteilung primär außerhalb der Hauptverkehrszeiten statt.

Risse von außen nicht erkennbar

Zum Hintergrund: Beim Bau der zwei Spannbetonbrücken im Bereich der Neckarwehranlage Besigheim in den 1950er Jahren wurde spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahl verbaut. Unter bestimmten Randbedingungen kann bei diesen Spannstählen nicht ausgeschlossen werden, dass es im Laufe der Jahrzehnte zu einer Rissbildung innerhalb der Spanndrähte kommt. Diese können bis zum Bruch des betroffenen Drahts führen. Dies hätte Einfluss auf die Tragfähigkeit des Bauwerks – und ist in der Regel von außen nicht erkennbar. Die erstmals im Regierungsbezirk Stuttgart eingesetzte Schallemissionsanalyse (SEA) soll es nun ermöglichen, die aufgrund der komplexen planerischen Rahmenbedingungen langwierige Planungsphase abzusichern.

Bei einer SEA werden über die gesamten Bauwerke verteilt Schallsensoren installiert. Diese haften an der Betonoberfläche und nehmen den Körperschall, der sich durch den Beton ausbreitet, über ein breites Frequenzspektrum auf. Diese Aufnahmen werden kontinuierlich in Echtzeit in Form einer Schallemissionsanalyse computergestützt ausgewertet. Das System ist auf das Erkennen des charakteristischen Klangs von Spanndrahtbrüchen trainiert und kann ein solches Vorkommnis automatisch erkennen und melden.