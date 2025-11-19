An der Wehr- und Kanalbrücke in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) wird ein Überwachungssystem installiert, das eine mögliche Rissbildung automatisch feststellt und meldet.
19.11.2025 - 12:00 Uhr
Ein neues Monitoringsystem wird vom kommenden Montag bis Freitag, 24. bis 28. November, an der Wehr- und Kanalbrücke in Besigheim installiert. Laut Mitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart soll dieses dabei helfen, dank akustischer Sensorik Spannstahlbrüche an dem Bauwerk in Echtzeit feststellen zu können.