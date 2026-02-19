Der sechsmalige deutsche Nationalspieler Sepp Piontek ist tot. Die Werder Bremen-Legende starb im Alter von 85 Jahren. Das ist zu den Umständen bekannt.

Die Fußballwelt trauert um Sepp Piontek. Der frühere sechsfache deutsche Nationalspieler, der sowohl als Profi als auch später als Trainer für Werder Bremen tätig war, ist im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Dänemark gestorben. Dies teilte der Dänischer Fußballverband, für den Piontek während seiner erfolgreichen Trainerlaufbahn gearbeitet hatte, am 19. Februar 2026 in den sozialen Netzwerken mit.

Dänischer Verband gedenkt Sepp Piontek

„Unser ehemaliger Nationaltrainer Sepp Piontek ist leider verstorben. Wir ehren sein Andenken“, schrieb der Verband bei X. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Außerdem wurde Fußballdirektor Peter Möller zitiert: „Mit großer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod des ehemaligen Nationaltrainers Sepp Piontek erhalten. Sepp wird für immer als einer der einflussreichsten Nationaltrainer in der Geschichte des dänischen Fußballs in Erinnerung bleiben“.

Piontek macht mehr als 300 Spiele für Werder Bremen

In seiner aktiven Laufbahn bestritt der in Breslau geborene Piontek zwischen 1960 und 1972 mehr als 300 Pflichtspiele für Bremen. Der Verteidiger erzielte dabei 19 Treffer. 1961 gewann er mit Werder den DFB-Pokal, 1965 folgte der Gewinn der deutschen Meisterschaft. Danach begann seine Trainerkarriere. Vor seiner elfjährigen Amtszeit als Nationalcoach Dänemarks, den er bei der UEFA Euro 1984 bis ins Halbfinale führte, arbeitete Piontek neben Bremen auch bei Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli. Seine letzte Station war 2004 die Nationalmannschaft von Grönland.