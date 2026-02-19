Der sechsmalige deutsche Nationalspieler Sepp Piontek ist tot. Die Werder Bremen-Legende starb im Alter von 85 Jahren. Das ist zu den Umständen bekannt.
19.02.2026 - 12:32 Uhr
Die Fußballwelt trauert um Sepp Piontek. Der frühere sechsfache deutsche Nationalspieler, der sowohl als Profi als auch später als Trainer für Werder Bremen tätig war, ist im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Dänemark gestorben. Dies teilte der Dänischer Fußballverband, für den Piontek während seiner erfolgreichen Trainerlaufbahn gearbeitet hatte, am 19. Februar 2026 in den sozialen Netzwerken mit.