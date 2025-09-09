Sepsis ist ein Notfall: Roter Strich bei Blutvergiftung? Von wegen! Woran man sie wirklich erkennt

Bauchkrämpfe, Erbrechen, Atemnot – „Ich war völlig im Eimer, habe keine Luft mehr bekommen und mich so krank wie nie zuvor gefühlt“, erzählt Hannelore Koch (Name geändert) im Klinikum Stuttgart. Ans Aufstehen war nicht zu denken, viel zu schlapp sei sie gewesen, so die 88-jährige Patientin aus dem Raum Esslingen: „Mir war alles egal.“ Zum Glück hat die alte Dame, die alleine lebt, ein gutes soziales Netz. Nachdem in der Whatsapp-Gruppe ihr tägliches Guten-Morgen-Foto ausblieb, wurde die Familie aktiv: „Wir haben sie in einem sehr schwachen Zustand vorgefunden“, sagt ihr Enkel. Sofort sei klar gewesen: Oma muss ins Krankenhaus.