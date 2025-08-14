Serbien Zettelt Vucic in Serbien gewalttätigen Protest an?
Serbiens Präsident Vucic spricht von „Mordversuchen“. Die Opposition und Medien sprechen von „orchestrierten Krawallen“ durch Auftragsschläger der Regierung.
Serbiens Präsident Vucic spricht von „Mordversuchen“. Die Opposition und Medien sprechen von „orchestrierten Krawallen“ durch Auftragsschläger der Regierung.
Eine Sommernacht stellt man sich anders vor. Von Novi Sad bis Nis heulten in Serbiens erhitzter Nacht zum Donnerstag in mehr als 50 Städten und Kommunen aufgeregt die Polizeisirenen. Unablässig detonierten nicht nur in der Hauptstadt Belgrad die Feuerwerkskörper, loderten Feuer in umgestürzten Abfallcontainern und peitschte vor dem von empörten Demonstranten belagerten Sitz der regierenden SNS in Novi Sad sogar ein Schuss.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.