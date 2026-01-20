 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Ungarns Erdölriese auf Expansionskurs

Serbische Raffinerien Ungarns Erdölriese auf Expansionskurs

Serbische Raffinerien: Ungarns Erdölriese auf Expansionskurs
1
Ein Arbeiter der Danube Raffinerie von Mol in Ungarn Foto: imago/Xinhua

Russlands Gazprom hält die Mehrheit am serbischen Energiekonzern NIS. Die USA erzwingen den Verkauf. Nun soll ein ungarischer Erdölriese zum Zug kommen.

Korrespondenten: Thomas Roser (tro)

Zumindest Moskau signalisiert grünes Licht: Die Mehrheitsbeteiligung der russischen Gazprom am serbischen Energieriesen NIS soll verkauft werden an die Mol-Gruppe, dem führenden Mineralölkonzern in Ungarn . Die USA forcieren den Zwangsverkauf. Wenn die zu Wochenbeginn mit der Mol unterzeichnete Absichtserklärung für die Russische Föderation ungünstig sei, „wäre sie nicht vereinbart worden“, stellte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag klar: „Wir sind zur Zusammenarbeit mit allen bereit.“

 

Noch nicht in trockenen Tüchern

Noch ist der Verkauf von 56,15 Prozent der Gazprom-Anteile an der NIS trotz einer verbindlichen Absichtserklärung keineswegs in trockenen Tüchern. Auch die Details der anvisierten Elefantenhochzeit der 25 000 Mitarbeiter zählenden Mol mit der serbischen NIS mit rund 5500 Beschäftigten sind noch unbekannt. Doch sollte das US-Finanzministerium den Deal absegnen, könnte sich Mol mit dem Besitz aller Großraffinerien in Kroatien, Serbien, Slowakei und Ungarn im Südost- und Mitteleuropa eine dominante Marktposition verschaffen.

Unsere Empfehlung für Sie

Megaprojekt für Sibirien: Neue Pipeline soll mehr russisches Gas nach China bringen

Megaprojekt für Sibirien Neue Pipeline soll mehr russisches Gas nach China bringen

Nach westlichen Sanktionen wegen Moskaus Angriffskrieg gegen Kiew ist Russland auf der Suche nach anderen Abnehmern für Energielieferungen. Mehr Gas soll künftig nach China gehen.

Als Dank für Russlands Unterstützung im serbischen Windmühlenkampf gegen die Unabhängigkeit des Kosovo hatte Belgrad der Gazprom das Mehrheitspaket an der NIS 2008 weit unter Marktwert für rund 400 Millionen Euro abgetreten. Nun sind es die USA, die Moskau mit den im Oktober in Kraft getretenen Sanktionen gegen NIS zum Zwangsabschied von Serbiens hochprofitablen Energieriesen nötigen.

Kaufpreis unbekannt

Wie tief die staatliche Mol für die geplante Expansion in die Schatulle greifen muss, ist noch unbekannt: In Serbiens Presse wird über einen mutmaßlichen Verkaufspreis von 1,5-1,7 Milliarden Euro für die auf einen Kurswert von 2,4 Milliarden Euro bezifferte Mehrheitsbeteiligung spekuliert. Unklar ist, wie und auf welches Konto der Gazprom der Verkaufserlös bezahlt werden könnte: Eigentlich sollen die US-Sanktionen gegen Energiekonzerne mit russischer Beteiligung die Finanzierung des Ukrainekriegs durch Ölgelder unterbinden.

Befürchtungen, dass Mol – ähnlich wie nach dem von Bestechungsskandalen überschatteten Einstieg bei der kroatischen INA – auch in Serbien eine Großraffinerie schließen könnte, versucht Belgrad zu entkräften. Mol habe sich in den Verhandlungen verpflichtet, die Produktion in der Raffinerie in Pancevo auf dem bisherigen Niveau aufrechtzuerhalten – und „nach Bedarf auszuweiten“, versicherte Serbiens Energieministerin Dubravka Djedovic Handanovic zu Wochenbeginn.

Unsere Empfehlung für Sie

Energie: EU-Kommission legt Plan für Verbot russischer Gasimporte vor

Energie EU-Kommission legt Plan für Verbot russischer Gasimporte vor

Gasimporte aus Russland sollen bis 2028 vollständig gestoppt werden: Die EU-Kommission plant ein Ende der Abhängigkeit und legt dafür einen konkreten Ausstiegsplan vor.

Mol hat bestätigt, dass auch die Vereinigten Arabischen Emirate und deren staatlicher Ölkonzern Adnoc künftig an der NIS beteiligt werden sollen: Serbische Medien spekulieren über eine Minderheitsbeteiligung von Adnoc von maximal fünf Prozent.

Von der von Belgrad angekündigten Erhöhung des bisherigen NIS-Anteils des serbischen Staats von 29 auf 34 Prozent ist in der Mol-Erklärung hingegen nicht die Rede. Unklar ist laut Analysten auch, mit welchen Aktien der Staatsanteil künftig um fünf Prozent erhöht werden könnte: Außer der Gazprom und dem Staat halten bisher Kleinanleger die restlichen 13 Prozent der Anteile an Serbiens Schlüsselunternehmen.

Sorgen in Kroatien

Mit Sorge wird der sich abzeichnende Mol-Einstieg in Serbien vor allem im benachbarten Kroatien verfolgt. Der Raffinerie in Rijeka könnte bei einer Mol-Integration der NIS-Raffinerie in Pancevo dasselbe Schicksal wie der bereits geschlossenen Raffinerie in Sisak drohen.

Bisher erzielte die kroatische Janaf-Pipeline 90 Prozent ihrer Einnahmen mit ihren beiden Hauptkunden NIS und Mol. Eine Mol-Übernahme von NIS könnte nicht nur bei den Preisen die kroatische Verhandlungsposition schwächen. Auch wegen des bereits in Angriff genommenen Baus einer neuen serbisch-ungarischen Pipeline könnte Janaf in einem neuen Mol-Verbund an Bedeutung verlieren. Bisher sei die Region „stark von Janaf abhängig“, so „Hungary Today“: Doch mit dem Erwerb von NIS „wendet sich das Blatt“.

Weitere Themen

Erfahren Sie, warum die Aktienmärkte heute unter Druck stehen. Die wichtigsten Hintergründe zu den aktuellen Kursrückgängen im Überblick.

Börse Warum fallen die Aktien heute? - Die Gründe im Überblick

Die Börsen starten mit einem Minus in die Woche. Die Unsicherheiten rund um das US-Europa-Handelsabkommen belastet die Märkte. Ein Überblick.
Von Matthias Kemter
Einigung mit Arbeitnehmern: Gute Nachrichten von Bosch: Konzern streicht weniger Stellen in Reutlingen

Einigung mit Arbeitnehmern Gute Nachrichten von Bosch: Konzern streicht weniger Stellen in Reutlingen

Der Bosch-Konzern fährt ein großes Sparprogramm und will über 20.000 Stellen streichen. An einem Standort wurde der Abbau nun aber reduziert. Auch Investitionen sind geplant.
Von Klaus Köster
Porsche Automobil Holding: Mitarbeiterin nach Vorwürfen gegen Vorstand gekündigt

Porsche Automobil Holding Mitarbeiterin nach Vorwürfen gegen Vorstand gekündigt

Der Konflikt um das Verhalten eines Vorstands der Porsche-Holding spitzt sich zu: Eine Mitarbeiterin, die Vorwürfe erhoben hatte, wurde gekündigt – und klagt nun dagegen.
Von Andreas Müller
ETF-Vorabpauschale: Millionen bekommen jetzt Geld abgebucht

Fonds-Besteuerung ETF-Vorabpauschale: Millionen bekommen jetzt Geld abgebucht

Wenn im Januar plötzlich Geld auf dem Konto fehlt, dann liegt das an der Vorabpauschale auf ETFs und Fonds. Auf welche Formen der Geldanlage muss man die vorgezogene Steuer zahlen? Betroffen ist nur eine ganz bestimmte Produktklasse.
Von Philipp Obergassner, Michael U. Maier
Hoffmeister-Kraut unter Druck: Corona Soforthilfe: Wann liefert die Ministerin?

Hoffmeister-Kraut unter Druck Corona Soforthilfe: Wann liefert die Ministerin?

CDU-Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut steht vonseiten der Opposition und ihrer eigenen Fraktion unter Druck, eine Lösung im Konflikt um die Corona Soforthilfen zu präsentieren.
Von Matthias Schiermeyer
Mercedes zur E-Auto-Prämie: „Strompreis ist entscheidender Faktor“

Förder-Milliarden Mercedes zur E-Auto-Prämie: „Strompreis ist ein entscheidender Faktor“

Das neue familienfreundliche Förderprogramm für Elektro-Autos steht. Aus Mercedes-Sicht kann das aber noch nicht alles von staatlicher Seite gewesen sein.
Von Peter Stolterfoht
Grönland-Zölle – Trump-Gefahr für acht Länder

Vor Urteil des Supreme Court „Grönland-Zölle“ – Trump-Gefahr für acht Länder

Es drohen 25 Prozent Strafzoll, wenn Trump seinen Kopf nicht durchsetzen kann. Zunächst wird aber das wichtige Urteil des Supreme Court über IEEPA-Zölle erwartet.
Von Michael Maier
Künzelsau: Fake-Video mit Reinhold Würth wirbt für dubiose Geldanlagen

Künzelsau Fake-Video mit Reinhold Würth wirbt für dubiose Geldanlagen

Ein gefälschtes Video mit Reinhold Würth kursiert im Netz. Darin wirbt er angeblich für eine Geldanlage - schnelle Gewinne inklusive. Wie erkennen Nutzer solch betrügerische Angebote?
Seit einiger Zeit bietet die Firma Konzept+Grundbesitz das sogenannte Kleine Immobilien-Seminar an, bei dem grundlegende Prinzipien und Stolperfallen vor dem Kauf einer Immobilie gezeigt werden.

Seminar in Stuttgart Immobilienkauf: Die Preise ziehen wieder an

Ein Stuttgarter Unternehmen hat den Ehrgeiz, das komplexe Thema an nur zwei Seminarabenden in der Stuttgarter Innenstadt verständlich zu machen und hilfreiche Tipps für die aktuelle Situation - Stichwort: erträgliche Zinsen und leicht steigende Preise - zu geben.
Der Silberpreis erreicht ein neues Rekordhoch, getrieben von geopolitischen Spannungen, industrieller Nachfrage und Unsicherheiten rund um die US-Notenbank.

Silberrally geht weiter Warum steigt der Silberpreis so stark?

Der Silberpreis hat erneut ein Allzeithoch erreicht. Aber warum steigt der Silberpreis aktuell so stark?
Von Matthias Kemter
Weitere Artikel zu Gazprom Serbien
 
 