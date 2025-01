In Italien endet das Hauptstadt-Derby wieder einmal im Streit. Im Mittelpunkt: Mats Hummels. Der Trainer des Weltmeisters von 2014 äußert Bedauern.

dpa 06.01.2025 - 10:21 Uhr

Rom - Nach dem klaren 2:0-Sieg der AS Rom im italienischen Hauptstadt-Derby gegen Lazio sorgt eine Kopfstoß-Szene um Ex-Nationalspieler Mats Hummels weiter für Diskussionen. Roma-Trainer Claudio Ranieri äußerte nach dem Spiel Bedauern: "Es tut mir leid, was am Ende passiert ist." Kurz vor Schluss waren im Olympiastadion Spieler und Betreuer beider Mannschaften aufeinander losgegangen. Trotz des Sieges hat die Roma (10.) in der Tabelle noch zwölf Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen Lazio (4.).