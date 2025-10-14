Sicherheitspolitik wurde 35 Jahren lang so gemacht, als gebe es keine Bedrohungen. Heute ist Deutschland kaum einer Herausforderung gewachsen.
Drohnen über dem Münchener Flughafen, Sabotage auf Steuerungssysteme der Deutschen Bahn, virtuelle Angriffe auf die digitalen Netzwerke kritischer Infrastruktur wie Kraftwerke oder Krankenhäuser – nahezu täglich wird Deutschland angegriffen: von staatlichen Akteuren ebenso wie von Kriminellen und Terroristen. Wie sicher ist das Land? Wo sind die Herausforderungen? Wie nimmt Deutschland sie an?