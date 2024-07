Die Holdergassen gelten als die drei schönsten Gassen Marbachs. Vom 29. Juli an sind sie als Fortsetzungsserie im SWR-Fernsehen zu sehen.

Sandra Lesacher 26.07.2024 - 16:27 Uhr

Die drei Holdergassen in Marbach als „bezaubernd“ zu bezeichnen, trifft es ganz gut. Es ist einfach hübsch dort, das wissen Anwohner ebenso wie Touristen, die einmal dort waren. Die eng bebauten Altstadt-Gassen strotzen nur so von sehenswertem Fachwerk und kleinen Farbtupfern: Blumentöpfe und Nippes, bunte Fensterläden und historische Hauseingänge, Weinreben an den Häusern, plätschernde Brunnen, Bänklein, auf denen sich Nachbarn zum Schwätzen oder Wein trinken treffen . . .