Die Dreharbeiten für eine weitere Staffel «Emily in Paris» laufen. Fans der Serie können der Marketing-Expertin darin ein letztes Mal bei ihren Abenteuern zusehen.
21.05.2026 - 19:43 Uhr
Paris - Es heißt "Au revoir" für "Emily in Paris": Die Netflix-Erfolgsserie wird nach der sechsten Staffel enden. Auf Instagram gab die Streaming-Plattform bekannt, dass die kommende Staffel die letzte sein wird. "Nach sechs Jahren, vielen Städten und unzähligen Erinnerungen kommt nun die letzte Staffel – und sie verspricht einen unvergesslichen Abschied", verkündet Netflix und postet ein Video dazu.