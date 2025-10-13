Der Sommer ist vorbei, und es geht wieder los: Das Wintersemester in Stuttgart hat begonnen. Wer sich für ein Studium in Stuttgart entschieden hat, hat damit auch eine spannende und vielseitige Studistadt gewählt. Doch in welchen Bars tummeln sich die Erstis? Wo gibt es Live-Musik, Public-Viewing und andere Events? Wo trinkt man den Absacker?

Nach der Vorlesung ab in die Bar Nach den Vorlesungen lässt sich das Studileben gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen in zahlreichen Stuttgarter Bars voll und ganz – und vor allem günstig – auskosten.

Hier sind zehn Bars in denen man sich als Studi eine gute Zeit haben kann:

1. Ribingurūmu

Die Bar in der Theodor-Heuss-Straße, von Stammgästen „Ribi“ genannt, lockt mit originellen Cocktails und abwechslungsreichen Events wie Quizabenden, Flohmärkten und Live-Musik. Ihre gemütliche Wohnzimmeratmosphäre macht sie zu einem beliebten Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher. Auch Ersti-Touren machen hier oft halt.

2. Biddy Early’s

Wer Lust auf authentisches Irish-Pub-Feeling hat, ist im Biddy Early’s in der Marienstraße genau richtig. Ob beim Karaoke Stimmung machen, beim Public Viewing das Lieblingsteam anfeuern oder selbst beim Open Mic die Bühne erobern – dank des bunt gemischten Publikums ist hier immer etwas geboten.

3. Palast der Republik

Ein fester Bestandteil der Stuttgarter Kneipenszene ist der Palast der Republik in der Friedrichstraße. Wo früher eine öffentliche Toilette überdacht und später ein Kiosk betrieben wurde, gibt es heute frisch gezapftes Bier – perfekt, um nach einem langen Tag an der Uni entspannt den Abend einzuläuten. Auch bei sonnigen Herbsttagen ein beliebter Platz.

4. Mata Hari

Früher oder später landen alle Studis hier: In der Nähe des Hans-Glück Brunnens tummeln sich gerne mal Menschentrauben vor dem Mata Hari. Die shabby-schicke Bar ist eine beliebte Studi-Adresse, in der man mit einem Drink in der Hand regelmäßig zu Live-Musik tanzen kann.

5. ReBoots

Diese Western-Bar in der Bopserstraße ist ein Hotspot der queeren Community und lockt mit Veranstaltungen wie Bingo-Abenden und TV-Show-Specials. Schon allein die ausgefallene Dekoration aus Cowboystiefeln macht einen Besuch im ReBoots zu einem Erlebnis.

6. Schlampazius

Auch der Osten hat schöne Spots zu bieten: Rockige Live-Bands, ausgelassene Stimmung und – nicht zu vergessen – die legendären Essiggurken machen das Schlampazius im Stuttgarter Osten zu einem Muss. An warmen Tagen lädt der Biergarten zum Genießen ein, wo neben kühlen Drinks auch herzhafte Hausmannskost serviert wird.

7 . Marshall Matt

Im Marshall Matt erwarten Besucherinnen und Besucher Espresso, Tee, Bier, Whiskey, kreative Longdrinks und Klassiker – mit und ohne Alkohol. Das Ambiente verbindet Retro-Design und Wildwest-Flair, im Sommer ergänzt durch eine sonnige Terrasse. Essen gibt’s nicht, dafür entspannte Drinks, gute Gespräche und Platz für Raucher wie Nichtraucher.

8. Immer Beer Herzen

Hier findest du den längsten Tresen Stuttgarts und ein Eldorado für Fans von erstklassigem Whiskey und Gin. Regelmäßig legen DJs auf und bei einer Partie Tischkicker in der bunt gemischten Runde ist gute Laune garantiert.

9. Kap Tormentoso

Die kleine aber feine Kneipe in der Innenstadt mit Globuslampen und Fischtapete lädt zum gemütlichen After-Uni Drink eine und bietet regelmäßige musikalische Live-Einlagen. Zu finden ist das Kap Tormentoso in der Hirschstraße.

10. Oblomow

Der Abend muss noch nicht enden! Wer nach einer langen Partynacht Lust auf einen Absacker hat, ist im Oblomow genau richtig. Mit Mitternachtssnacks und stimmungsvoller Musik bietet die Kultkneipe in der Torstraße den idealen Ort, um die Nacht gemütlich ausklingen zu lassen.