Serielles Sanieren in Stuttgart

Für 2024 wäre Geld da gewesen, damit das Energieberatungszentrum Stuttgart das Sanieren in Serie vorantreibt. Weil aber nichts geschehen ist, kommt die Frage auf, wie das EBZ schlagkräftiger werden könnte.

In Stuttgart gilt das Energieberatungszentrum als Vorzeigebeispiel. Und das steht auch nicht nur auf der eigenen Homepage so, das „EBZ“ ist unstrittig eine Institution. Andererseits geht aus verschiedenen Wortäußerungen in der jüngeren Vergangenheit eine gewisse Unsicherheit hervor. Braucht das EBZ, das 1999 gegründet wurde, womöglich neuen Schwung, um besser seinen Teil zum Stuttgarter Klimafahrplan bis 2035 beizutragen?