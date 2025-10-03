Die neue Staffel der Netflix-Serie «Monster» widmet sich dem Serienmörder Ed Gein – und zeigt, warum seine Geschichte bis heute Horrorklassiker prägt.
Köln - "Hallo, Mutter": Mit auffallend sanfter Stimme steht "Eddie" nach dem Tod seines Bruders Henry vor seiner streng gläubigen Mutter. Da weiß sie noch nicht, welche Rolle ihr Sohn in dem Todesfall gespielt hat. Doch ahnt sie längst, dass mit Ed etwas nicht stimmt. Die obsessive Mutter-Sohn-Beziehung ist das Herzstück der neuen Thriller-Serie "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" (freigegeben ab 18 Jahren). Die acht Folgen sind ab sofort bei Netflix verfügbar.