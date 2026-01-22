Im November wurde ein ehemaliger Pfleger in Aachen wegen zehnfachen Mordes verurteilt. Womöglich hat er aber mehr Menschen umgebracht - deutlich mehr. Es gibt weitere Exhumierungen.
22.01.2026 - 11:06 Uhr
Aachen - Ein bereits wegen zehnfachen Mordes in Aachen verurteilter Ex-Pfleger könnte für mehr als 100 weitere Todesfälle verantwortlich sein. Es gebe eine entsprechend hohe Zahl an weiteren "Verdachtsfällen", teilte die Aachener Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts mit. Mehrere Medien berichteten darüber.