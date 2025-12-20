Wegen 10-fachen Mordes und 27-fachen Mordversuchs wurde ein Pfleger im November in Aachen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nun gab es auch erste Exhumierungen im Raum Köln.
20.12.2025 - 05:00 Uhr
Köln - Im Fall eines bereits für zehnfachen Mord verurteilten Krankenpflegers hat die Staatsanwaltschaft Köln zwei Leichen exhumieren lassen. Eine dritte Exhumierung sei geplant, weitere könnten folgen, berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger". Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer bestätigte dies der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich um ehemalige Patientinnen einer Kölner Klinik, in der der Pfleger gearbeitet hatte.