Er gehört zu den gefragtesten deutschen Schauspielern und studiert außerdem Medizin: Damian Hardung. Hier spricht er über den Spagat zwischen Drehset und Klinik – und warum er beides will.
05.11.2025 - 09:00 Uhr
Berlin/Köln - Ein spätsommerlicher Abend vor einer Bar in Berlin: Schauspieler Damian Hardung kommt im langen Mantel zum Interview, den er nur kurz fürs Shooting in einem Hinterhof ablegt. Wochen vor der stressigen, weltweiten Promo-Tour für die Erfolgsserie "Maxton Hall" nimmt sich der 27-Jährige eine Stunde Zeit, um über seine außergewöhnliche Karriere zu sprechen - zwischen Rollen und Röntgenbildern.