Bye-bye, Carrie Bradshaw: Serie "And Just Like That" endet

«Sex and the City»-Nachfolger

Seit fast 30 Jahren begeistert «Sex and the City» Fans weltweit. Nach sechs Staffeln, zwei Kinofilmen und drei Staffeln der Nachfolgeserie soll nun aber Schluss sein. Ein Star trauert besonders.

dpa 01.08.2025 - 22:45 Uhr

New York - Die "Sex and the City"-Nachfolgeserie "And Just Like That..." geht mit der aktuell laufenden Staffel zu Ende. Während er die letzte Folge der dritten Staffel geschrieben habe, sei ihm klar geworden, dies sei ein guter Zeitpunkt für ein Ende, teilte Produzent Michael Patrick King überraschend mit.