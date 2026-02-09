In den Epstein-Akten gibt es einen Deutschland-Bezug: Ein Presseausweis, der vor Jahren auf die inhaftierte Vertraute des Finanziers ausgestellt worden sein soll.
09.02.2026 - 19:08 Uhr
Bei einem in den Ermittlungsakten zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufgetauchten Presseausweis handelt es sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi „sicher um eine Fälschung“. Der Scan eines internationalen Presseausweises (IPC - International Press Card) sei nicht von der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) innerhalb Verdis ausgestellt worden, teilte die Gewerkschaft mit.