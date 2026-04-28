Ein alkoholisierter 57-Jähriger soll in der Bahnhofstraße drei Mädchen sexuell belästigt haben. Eine Frau stellte sich schützend vor die Teenager – und wurde selbst angegriffen.

Eine äußerst unangenehme Begegnung mit einem zudringlichen und offenbar betrunkenen Mann hatten zuletzt drei junge Mädchen in der Bahnhofstraße in Böblingen. Wie die Polizei berichtet, soll ein 57-Jähriger am Freitag um kurz nach 17 Uhr die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren sexuell belästigt haben. Die Kriminalpolizei des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt und sucht Zeugen.

Laut Polizeiangaben saßen die drei Teenager auf einer Bank, als der ihnen unbekannte Mann auf sie zukam und ihnen Parfüm als Geschenk anbot. Als die Mädchen ablehnten, soll der Tatverdächtige immer aufdringlicher geworden sein. Er suchte offenbar den Körperkontakt, berührte die Mädchen und küsste eine der beiden 14-Jährigen auf die Wange.

Eine bisher unbekannte Frau geht mutig dazwischen

Eine noch unbekannte Frau wurde auf die Situation aufmerksam und stellte sich schützend zwischen die Jugendlichen und den 57-Jährigen. Daraufhin soll der Mann die Zeugin beleidigt und nach ihr geschlagen haben. Anschließend entblößte er sein Geschlechtsteil und ging in Richtung Elbenplatz davon.

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei den Tatverdächtigen vorläufig fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Nachdem die Polizeibeamten unter anderem seine Personalilien aufgenommen hatte, entließen sie ihn wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Unsere Empfehlung für Sie Videoüberwachung gefordert Polizei sagt: Böblinger Bahnhof ist kein Kriminalitätshotspot An dieser Frage schieden sich im Gemeinderat jüngst die Geister – bei genauerem Hinsehen wirken die Kriminalitätszahlen nämlich weniger dramatisch als gedacht.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Vorfälle beobachten konnten. Insbesondere werden drei noch unbekannte Zeuginnen gesucht, deren Aussagen für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein können. Dabei handelt es sich um zwei Frauen, die die ersten Einsatzkräfte vor Ort einwiesen und eine Personenbeschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen abgaben.

Außerdem wird die Zeugin gesucht, die sich schützend vor die Mädchen gestellt hatte und daraufhin selbst angegangen wurde. Alle potenziellen Zeugen, insbesondere die drei genannten Frauen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 / 110 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.